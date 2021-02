1









La Juventus è tornata al lavoro per preparare il posticipo della 23ª giornata di campionato contro il Crotone. Ecco il report comparso sul sito ufficiale del club: “Dopo una giornata di riposo per ricaricare le batterie, la Juventus è tornata ad allenarsi oggi per il match di lunedì sera contro il Crotone all'Allianz Stadium.



La sessione mattutina della giornata al JTC si è concentrata su esercizi tattici, possesso palla e partitella



Domani sarà la vigilia della partita, con la squadra che si allenerà al mattino. Alle 14:00 si svolgerà la conferenza stampa pre-partita di Andrea Pirlo, LIVE come sempre su Juventus TV”.