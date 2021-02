Nonostante non stia attraversando un grande periodo di forma tra difficoltà tattiche e poca incisività, Dejan Kulusevski si candida per una maglia da titolare contro il Crotone. Come riporta Sky Sport, è lo svedese l’indiziato numero uno da affiancare a Cristiano Ronaldo. Questo perché Alvaro Morata non è ancora al meglio dopo lo svenimento a fine partita contro il Porto, mentre Paulo Dybala scalpita ma solo per uno spezzone di gara. Spazio ancora a Kulusevski, chiamato a sfruttare l’occasione per lanciare un segnale.