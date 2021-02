Come raccontato da Sportmediaset, Andrea Pirlo è pronto a dare nuovamente fiducia a Dejan Kulusevski in attacco. Dunque, Alvaro Morata - anche per questioni fisiche - sarà out dai titolari per la sfida in casa contro il Crotone. Al suo fianco, ovviamente, Cristiano Ronaldo, che non riposerà per lanciare la rimonta in campionato dei bianconeri. Per Kulusevski sarebbe la trentesima presenza stagionale e quindi in maglia Juventus: finora ha totalizzato 1600 minuti in campo, con cinque reti all'attivo e quattro assist. Le partite da titolare sono state poco più della metà: sedici. Nelle ultime partite ha svolto quasi esclusivamente il ruolo di seconda punta.