Andrea Pirlo deve fare i conti con due assenze importanti in attacco. L'allenatore bianconero dovrà rinunciare non solo a Cristiano Ronaldo, positivo al Covid, ma anche a Paulo Dybala, alle prese con un virus intestinale che l'ha escluso anche dalle due partite dell'Argentina. Una gastroenterite che potrebbe costringere Pirlo a fare a meno dell'attaccante, che verrà monitorato fino al giorno della partita provando un recupero in extremis.