Alle 20:45 la Juve ospiterà la Cremonese all'Allianz Stadium. Una partita sulla carta abbordabile per la squadra di Allegri anche se in trasferta, i grigiorossi sono il club che hanno ottenuto più pareggi dell'intera Serie A, ovvero 8. Manca però ancora la vittoria fuori casa in campionato per gli uomini di Ballardini.