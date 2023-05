Nel prossimo turno di campionato la Juve ospiterà la Cremonese all'Allianz Stadium, in una gara che sarà fondamentale per entrambe le squadre ai fini della classifica. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Davide Ballardini.CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meité, Benassi; Galdames; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.