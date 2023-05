Il buon lavoro svolto da Davide Ballardini, il ritorno in porta di Mattia Perin, le condizioni di Paul Pogba e il suo futuro: sono solo alcuni dei temi toccati da Massimilianonellaalla vigilia di, sfida in programma domani sera all'Allianz Stadium (fischio d'inizio alle 20.45) e molto importante per i bianconeri per consolidare la propria posizione in classifica, in attesa della semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia.