Si avvicina la, con lache mercoledì affronterà i campioni in carica delper la seconda giornata del girone. In attesa del match, con fischio d'inizio alle 21.00 all'Allianz Stadium, laha reso noti itra i due club.- Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta nella fase a gironi di UEFA Champions League 2012/13. La Juve ha strappato quattro punti al Chelsea, condannandolo a diventare la prima (e finora unica) squadra campione in carica a non superare la fase a gironi nell'edizione successiva.- La gara della prima giornata a Stamford Bridge si è conclusa 2-2, con doppietta di Oscar (31', 33') seguita dai gol di Arturo Vidal (38) e Fabio Quagliarella (80).- Quagliarella (38') e Vidal (61') sono andati a segno anche nel 3-0 per la Juventus alla quinta giornata, con gol nel finale di Sebastian Giovinco (90'+1). La sconfitta ha portato all'esonero di Roberto Di Matteo e ha eliminato il Chelsea dalla competizione, anche se poi è arrivato il trionfo in UEFA Europa League con Rafael Benítez.- Il Chelsea ha avuto la meglio agli ottavi di finale del 2008/09. Dopo aver segnato nell'1-0 dell'andata a Stamford Bridge, Didier Drogba ha firmato il decisivo 2-2 a Torino dopo le reti di Vincenzo Iaquinta (19'), Michael Essien (45'+1) e Alessandro Del Piero (74' rig.).