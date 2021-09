Appena sceso dal pullman arrivato all'Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Chelsea, seconda giornata di Champions League, il terzino bianconero Danilo è stato intercettato dai microfoni di Amazon Prime che trasmette la gara dei bianconeri stasera. Queste le affermazioni di Danilo prima del match: "Per noi è davvero importante avere i tifosi dalla nostra parte, abbiamo bisogno di quest'alchimia con loro per poter portare i risultati sul campo. Dobbiamo sbagliare poco e niente, soprattutto in una giornata come oggi, contro i campioni d'Europa."