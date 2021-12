Sono 21 i convocati diin vista della sfida che domani vedrà ilaffrontare in trasferta la. Out gli epurati, mentre ci sono siache, comunque non al meglio. Di certo c'è che la situazione, in casa rossoblù, non è assolutamente tranquilla.Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Ceter, Cragno, Dalbert, Deiola, Faragò, Grassi, Joao Pedro, Keita, Lykogiannis, Nandez, Obert, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa.