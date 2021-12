Dal sito della Juventus:"81º confronto in Serie A tra Juventus e Cagliari: ampiamente avanti i bianconeri nel bilancio con 42 successi contro i 12 dei sardi - 26 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.Dopo i gol realizzati contro Bologna e Venezia, Álvaro Morata potrebbe trovare la rete in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A - in generale, in campionato non ci riesce dal novembre 2019, quando vestiva la maglia dell'Atletico Madrid.Juan Cuadrado ha segnato quattro reti in 15 confronti contro il Cagliari in campionato, solo contro l’Inter (cinque) ha realizzato più gol in Serie A – tuttavia, solo una di queste è arrivata con la maglia della Juventus, nel novembre 2018 in un successo per 3-1.Cuadrado ha già segnato quattro gol in questo campionato e cioè il totale dei gol segnati in Serie A sommando le precedenti due intere stagioni (due nel 2020/21 con Pirlo e due nel 2019/20 con Sarri). In generale il colombiano ha eguagliato il suo miglior rendimento realizzativo in un intero girone d’andata di Serie A (quattro gol anche nel 2014/15, stagione in cui però non segnò più alcun gol).Il Cagliari è la vittima preferita di Federico Bernardeschi in Serie A: tre reti in sette sfide, inclusa la prima delle sue tre doppiette nella competizione (ottobre 2016) - tuttavia la più recente di queste reti è arrivata nel gennaio 2018.Leonardo Bonucci ha esordito in Serie A proprio contro il Cagliari, con la maglia dell'Inter nel maggio 2006 - contro i sardi ha trovato la rete, nell'aprile 2019.Matthijs de Ligt (agosto 1999) è uno dei due difensori nati dall’1/1/1999 a vantare già 70 presenze in Serie A (l’altro è Bastoni dell’Inter, nato però ad aprile).Manuel Locatelli è il giocatore più utilizzato da Allegri in questa stagione tra i bianconeri: 23 presenze per lui considerando tutte le competizioni: per lui un gol in carriera al Cagliari, nel gennaio 2019 con la maglia del Sassuolo".