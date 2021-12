in ritiro. Questa la scelta del club rossoblù dopo la pesante sconfitta subita dalla squadra diin casa contro l', in attesa della sfida di martedì sera con laall'Allianz Stadium. Ecco il comunicato della società: "Il Cagliari si è allenato ad Asseminello per cominciare la preparazione al prossimo impegno di campionato, l'ultimo dell'anno, in trasferta contro la Juventus. I calciatori più impiegati ieri hanno svolto dei lavori di scarico; per gli altri attivazione tecnica, partitella e conclusioni a rete. Terapie per Nahitan Nandez, a causa della contusione alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare ieri il terreno di gioco. Lavori personalizzati per Riccardo Ladinetti. Da stasera squadra in ritiro: domani, lunedì 20, allenamento al mattino. Nel pomeriggio la partenza alla volta di Torino".