Il Cagliari di Claudio Ranieri arriverà a giocarsi la partita contro la Juve con grande fiducia visto che sono arrivate due vittorie consecutive in campionato che hanno cambiato totalmente la classifica dei rossoblù. Il Cagliari comunque dovrà fare a meno di Nandez; il centrocampista infatti si è fermato una decina di giorni fa e tornerà solo per i primi di dicembre. Non ci sarà neanche l'ex Juve Di Pardo mentre per il resto Ranieri avrà tutta la rosa a disposizione.