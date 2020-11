5









Messa alle spalle la sosta per le nazionali, la Juventus riparte dalla partita di sabato sera contro il Cagliari. Tutti i nazionali stanno rientrando alla Continassa per ricominciare a lavorare agli ordini di Pirlo in vista della ripresa del campionato. Infermeria piena per Andrea Pirlo, con un punto interrogativo vicino al nome di Federico Chiesa. L'esterno era rimasto in tribuna nella gara con la Lazio per un problema muscolare, che l'ha costretto anche a rinunciare alla chiamata della Nazionale.



RECUPERO - Federico è rimasto a Torino per curarsi e fare tutte le terapie del caso, c'era un accordo verbale tra Juve e Figc per mandare il giocatore in azzurro in caso di recupero lampo. Così non è stato, la priorità era quella di non correre eventuali rischi per evitare di perderlo a lungo. Il recupero procede bene e Chiesa sta spingendo per rientrare contro il Cagliari, lo staff medico valuta giorno per giorno le sue condizioni e i prossimi quattro allenamenti saranno decisivi per verificare la sua disponibilità.



CORSA A TRE - Se dovesse farcela a partire dal primo minuto, Chiesa si giocherebbe il posto da titolare con McKennie e Frabotta. Al momento è una corsa a due - con il primo leggermente favorito - ma Pirlo ha molta considerazione di Chiesa e in caso di recupero sarebbe lui il titolare sulla fascia destra. Tra i tre è anche il giocatore più offensivo, il più adatto ad attaccare in una gara che la Juventus vuole dominare e chiudere in fretta. Dall'altra parte è intoccabile Dejan Kulusevski, che si sposterebbe sulla fascia mancina solo in caso di presenza di Frabotta a sinistra. Pirlo studia la Juve che affronterà il Cagliari, Chiesa vuole esserci.