1









Da oggi, la Juventus riprende la corsa alla vetta del campionato, per rincorrere lo strabiliante traguardo dei dieci tricolori consecutivi. Stamattina si sono rivisti alla Continassa i giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e per estendere l’egemonia bianconera al decennio, sarà necessaria la miglior condizione di ogni componente della squadra. E proprio a riguardo, Pirlo dovrà fare nuovamente in conti con l’infermeria in vista della partita interna contro il Cagliari. Perché se da una parte potrà contare sui preziosissimi recuperi di De Ligt e Alex Sandro, in lizza per la loro prima convocazione stagionale, dall’altra altri giocatori si sono fermati ai box.



Sfoglia la gallery per scoprire le condizioni degli infortunati