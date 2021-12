Archiviata la vittoria contro il Bologna, per laè già tempo di pensare a un'altra sfida di campionato, l'ultima del 2021. All'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno unin profonda crisi - e ufficialmente in ritiro - con l'obiettivo di chiudere l'anno con un altro successo prima del ciclo di fuoco di gennaio e febbraio. Enon cambia. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico dovrebbe confermare la formazione scesa in campo al Dall'Ara, fatta eccezione - molto probabilmente - per, costretto a uscire anzitempo durante la gara di sabato per un indurimento al polpaccio. Nulla di preoccupante, ma a prevalere è la prudenza in casa bianconera, per lui come perDavanti alla porta di Szczesny, dunque, spazio alla coppia "di ferro", mentre per quanto riguarda la fascia destra da valutare un possibile impiego di, che consentirebbe a Cuadrado di alzarsi. Consulla sinistra, il centrocampo dovrebbe tornare nelle mani di- partito dalla panchina a Bologna a causa dei postumi di una gastroenterite - insieme a Rabiot e a uno tra McKennie e Bentancur. Davanti, altra chance per Morata e Kean così come per, che senz'altro vorrà ripetere la bella prestazione di Bologna.