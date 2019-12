Finite le vacanze, i giocatori sono rientrati tutti in Italia per ricominciare ad allenarsi in vista della prima partita del 2020, in programma lunedì 6 gennaio alle 15 contro il Cagliari all'Allianz Arena. Maurizio Sarri ha fissato la ripresa del lavoro per oggi pomeriggio, un giorno dopo rispetto alla squadra di Maran che ha ricominciato ad allenarsi ieri.