Numeri preoccupanti fuori casa per il, che domani sera affronterà laall'Allianz Stadium nella gara valida per la 19^ giornata di campionato. La formazione sarda, infatti, non riesce a vincere in trasferta dal 9 maggio scorso, quando ottenne il successo per 3 a 1 nello scontro salvezza contro ilallo Stadio Vigorito. Da allora nove partite, con un bilancio di quattro pareggi e cinque sconfitte. I rossoblù, peraltro, sono reduci dalla batosta subita contro l', che ha inflitto loro un pesante 4 a 0 tra le mura amiche.