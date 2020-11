1









Arrivano buone notizie dalla Continassa: oggi erano presenti anche Federico Chiesa e Paulo Dybala, che hanno svolto l'intera seduta con il resto del gruppo. A confermarlo è il report dell'allenamento: "Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il gruppo, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni - si legge sul sito ufficiale della Juve - Gruppo con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Anche domani, vigilia di Juventus-Cagliari, appuntamento al pomeriggio". Pirlo recupera quindi i due giocatori che erano rimasti a riposo durante la sosta per le nazionali: Chiesa non ha risposto alla chiamata del ct Mancini per un problema muscolare che l'aveva fermato già con la Lazio, Dybala non si è aggregato alla nazionale argentina a causa di un'infezione alle vie urinarie.