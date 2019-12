Sorride Rolando Maran. In vista della prima partita del 2020 in programma lunedì all'Allianz Stadium contro la Juventus, l'allenatore del Cagliari ritrova Olsen e Nandez che erano stati fermati dal Giudice Sportivo. Fondamentale il ritorno del portiere, fermato per 4 partite dopo una discussione accesa con Lapadula durante la sfida col Lecce. Out Pisacane squalificato, c'è il dubbio Ceppitelli: se non dovesse farcela è pronto Walukievicz.