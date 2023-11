Mancano solo due giorni alla sfida traall'Allianz Stadium, dove i bianconeri proveranno a centrare la quinta vittoria consecutiva. Quest'oggi la squadra di Massimilianoè tornata ad allenarsi con esercitazioni per lo sviluppo della manovra con annesse conclusioni ed esercitazioni per reparti: nello specifico la difesa, come si legge nel report ufficiale, ha lavorato sulla fase di costruzione, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni. Guarda le foto nel post qui sotto.