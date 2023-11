Oggi alle 18 la Juventus ospiterà il Cagliari all’Allianz Stadium, dove andrà a caccia di quella che sarà la sua quinta vittoria consecutiva. In attesa di conoscere quelle che saranno le scelte dei due allenatori, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Claudio Ranieri per affrontare i bianconeri.CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.