Federico Chiesa è il vero osservato speciale di Andrea Pirlo in vista della partita di sabato sera contro il Cagliari. L'ex Fiorentina si era fermato prima della partita con la Lazio per un problema muscolare che l'ha costretto a saltare anche la chiamata della Nazionale. Il giocatore lavora verso il recupero ma è da capire se riuscirà a tornare in condizione per la prossima partita. I suoi progressi verranno valutati giorno per giorno da l'allenatore e lo staff medico, se sta bene è lui il titolare a destra.