Laè pronta a tornare in campo dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro la Fiorentina, arrivata al termine di una gara sofferta per tutti i 90 minuti disputati. Ma quella di Firenze è stata una gara che ha in parte compromesso anche le sorti della sfida di domani tra i bianconeri e i sardi, o meglio: ha compromesso quelle che saranno le scelte di formazione di Massimiliano Allegri, ancora dubbioso su quelli che saranno gli undici titolari da mandare in campo- A causa delle numerose assenze con le quale deve fare i conti Max Allegri, sia per quanto riguarda la difesa, che per quel riguarda il centrocampo, le scelte saranno pressoché forzate, con Gatti, Bremer e Rugani che formeranno il terzetto di difensivo. Copione analogo a centrocampo, dato checontro la Fiorentina, costringerà l'allenatore livornese a 'riadattare'come mezzala e conpronto ad agire a destra. In cabina di regia indiscutibile la presenza di, che alla sua sinistra verrà affiancato da Fabio, con la coppiache sembra destinata ad andare in campo dal primo minuto, ma senza sottovalutare le ingombranti presenze di, con quest'ultimo che potrebbe anche avere la meglio sull'attaccante serbo per la terza volta consecutiva.