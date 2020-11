Gianluca Frabotta è una delle sorprese di questo inizio stagione della Juventus targata Andrea Pirlo, con il suo impiego da titolare in ben 3 occasioni e altrettante da subentrato. L'ultima dal 1' è stata l'ultima di campionato prima di stasera, il beffardo 1-1 contro la Lazio. E proprio da qui l'Under 21 azzurro vuole ripartire, come ha espresso chiaramente nel suo post su Instagram di ieri sera: una foto di lui e Cristiano Ronaldo che si scambiano un saluto, un cenno d'intesa, durante il match coi biancocelesti. E un messaggio: "Pronti a iniziare". Perché dopo la sosta per le nazionali, bisogna proprio riprendere con un altro ruolino di marcia.