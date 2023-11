Non c'è 5 senza 6 e il 7 vien da sè? Non recita esattamente così il famoso detto, che però prendiamo in prestito, parafrasandolo, per raccontare uno scenario che potrebbe verificarsi sabato all'Allianz Stadium: la, che in casa affronterà il, è infatti reduce da ben sei partite senza subire gol, una striscia che potrebbe allungarsi ulteriormente qualora la difesa - con l'aiuto di un Wojciechin gran forma - riuscisse a mettere in campo un'ulteriore prova di forza e ad alzare di nuovo quello che si è rivelato essere un muro insormontabile. Pensare che possa succedere non è nemmeno così eccessivo: del resto il reparto ha dimostrato di funzionare bene a prescindere dagli interpreti, con Danieleche non ha fatto rimpiangere capitane Federicosempre più a suo agio con la maglia bianconera, così come Gleison- Eppure, nonostante tutto stia andando per il meglio da questo punto di vista, non è escluso che contro il Cagliari possa vedersi anche una "new entry" nell'undici titolare: con Gatti in diffida nel match che precede il derby d'Italia contro l'Inter, Massimilianopotrebbe infatti decidere di lanciare Dean, che insieme a Kenanè fresco di inserimento "ufficiale" in Prima squadra. Il classe 2005, che ha esordito in campionato a San Siro contro il Milan, con la massima tranquillità, potrebbe quindi avere una grande chance di scendere in campo da protagonista, come suggerisce anche l'edizione odierna di Tuttosport: nell'attesa, per non sbagliare, si sta allenando al massimo, dopodichè la palla passerà al tecnico.