In casa Cagliari si prova ad alzare l'asticella. A partire dalla gara con la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, "troppe incongruenze finora, non fedeli al reale valore di una squadra che sulla carta è stata costruita per disputare un torneo che le permetta di raggiungere anzitutto una tranquilla salvezza, poi provare ad alzare l’asticella facendo meglio della passata stagione. Oggettivamente la formazione sarda ha una valenza tecnica che le può permettere di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Eusebio Di Francesco prova a trasmettere le sue considerazioni e, in tempi non sospetti, ha comunque affermato di essere scettico nei confronti di un eventuale traguardo europeo in presenza di squadre più attrezzate rispetto all’attuale organico del Cagliari".