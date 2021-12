Uno ruolino di marcia "impeccabile" quello dellain casa con il, squadra che i bianconeri affronteranno martedì sera all'Allianz Stadium per l'ultima giornata del girone di andata. Cinque vittorie in cinque partite per la Vecchia Signora negli ultimi scontri con i sardi fra le mura amiche, come ricorda il sito ufficiale del club a due giorni dal match. Tra i successi più corposi c'è quello del 2019-20 per 4-0, interamente maturato nella ripresa. Protagonista della giornata Leonardo, che contribuì con 5 lanci positivi agli incessanti attacchi della Juve nel corso del secondo tempo, mentre nella prima frazione il primo tiro degli ospiti si vide solo al minuto 40.