Emergenza a centrocampo contro il Cagliari per la Juventus. Tra le possibili soluzioni, Allegri può pescare dalla panchina tre ragazzi che finora non hanno ancora avuto spazio, come Nicolussi e Nonge, o che sono stati dimenticati da un po’ di tempo a questa parte, come Iling-Junior, scrive il Corriere dello Sport. Nonge, si legge, è l’ultima scoperta di Allegri, che ha pescato il talento belga classe 2005 nella Next Gen e l’ha aggregato in prima squadra dopo l’indisponibilità di Pogba e Fagioli. Toccherà anche a lui?