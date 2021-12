Di necessità, virtù.chiuderà l'anno solare ricevendo il, squadra allo sbando e con grossi problemi all'interno dello spogliatoio, tanto da mettere fuori rosa addirittura, due tra i più esperti. L'allenatore bianconero ha in parte ricucito lo strappo dal quarto posto nelle ultime giornate, ma è consapevole di non poter sbagliare: non stravolgerà l'assetto tattico, ma replicherà quello visto a. Con alcune novità.- Confermate le assenze die soprattutto. Con l'argentino out, niente 4-2-3-1. Largo a una sorta di 4-3-3 molto dinamico, capace di modificarsi in 4-4-2 in fase difensiva, con lo scivolamento disulla linea dei centrocampisti e disull'out sinistro.Nuova chance per, che suona come la prima novità dell'undici di Allegri perché dovrebbe lasciare ancora in panchina, almeno dall'inizio,. Il centravanti della Nazionale, in fase offensiva, dovrebbe giocare largo a sinistra, conlargo a destra, entrambi a supporto di- I due cambi veri e propri ci saranno nel reparto arretrato.è in diffida e va preservato per i (tanti) scontri diretti di gennaio. Al suo posto, conche invece tornerà titolare dopo aver perso il posto, complice la crescita di. In mezzo, confermata la coppia- Il 4-3-3 trasformista di, a centrocampo, dovrebbe contare sulla cerniera formata da(che prenderà il posto di, titolare a Bologna) e. Quest'ultimo, in fase difensiva, dovrebbe occuparsi della corsia sinistra, specularmente all'arretramento di, per liberareda compiti che non gli appartengono: resterà in avanti, vicino a: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri.