La Juve continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Il gruppo si è ritrovato ieri pomeriggio al JTC per preparare la sfida di domani contro il Cagliari, penultima gara del girone di andata. I bianconeri hanno lavorato ieri focalizzandosi sulla preparazione della partita contro i cagliaritani, mentre riprenderanno oggi, nel pomeriggio, la rifinitura.



Alle 13.15, prima della sessione di allenamento, si terrà la conferenza stampa di Maurizio Sarri, come sempre in diretta Live su IlBianconero.com.