Dopo due giorni di riposo la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa. Ancora qualche dubbio per Pirlo in vista della gara col Cagliari, per la quale ritrova de Ligt e spera di recuperare anche Chiesa. Aspettando il rientro di tutti i nazionali ecco il report dell'allenamento di oggi pubblicato sul sito ufficiale della Juve:



"Dopo due giorni di pausa riprende la preparazione della Juventus: in attesa dei rientri dei Nazionali, il calendario che attende i ragazzi di Pirlo è intenso, fra Campionato e Champions League. E si parte sabato sera, alle 20.45, contro il Cagliari all'Allianz Stadium.La squadra dunque è tornata al lavoro al Training Center, focalizzando l'attenzione su possessi palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. Alex Sandro e De Ligt hanno svolto intera seduta in gruppo; Leonardo Bonucci prosegue la riabilitazione a seguito dell’infortunio muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale; Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata in campo".