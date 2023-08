Manca sempre meno alla seconda giornata di campionato, con lache ospiterà ildi Thiago Motta. I bianconeri dovranno continuare sugli stessi ritmi visti nella sfida contro l'Udinese, in cui si sono viste manovre di gioco fluide, determinazione e convinzione dei propri mezzi. Tutto ciò che era mancato nella passata stagione, condizionata anche da una miriade di infortuni.che, in questo avvio di stagione sembrano aver dato tregua ai bianconeri, che- Non ci sono, invece, dubbi su quella che è. Così come, che ha accusato una bottta nell'allenamento odierno ma che non ha comunque causato gravi problemi al serbo. Inoltre, ci sarà possibilità di vedere Paul, contrariamente a quanto si era preventivato nei giorni precedenti, con il suo rientro che sembrava possibile solo per la terza giornata, in programma contro l'Empoli. Al momento, dunque, l'unico indisponibile resta Mattia, che rientrerà verso la fine di ottobre.