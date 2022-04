Si avvicina il momento della trasferta all'Allianz Stadium per il Bologna. Domani, vigilia del match contro la Juventus, la squadra felsinea sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Emilio De Leo (sostituto di Sinisa Mihajlovic, in ospedale per le cure contro la malattia che lo ha colpito, ndr.) sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 10.00 presso la sala stampa del centro tecnico "Niccolò Galli", con ingresso dietro esibizione del Green pass.