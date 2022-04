3









Le alternative sono davvero ridotte all'osso, quindi sembra abbastanza scontato individuare i prescelti. Saranno Denis Zakaria e Adrien Rabiot i due titolari nella mediana della Juve per la sfida di domani sera contro il Bologna, considerando che Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, oltre che dei lungodegenti Weston McKennie e Manuel Locatelli, anche di Arthur, fermato da un trauma alla caviglia rimediato in allenamento.

"Il lanciato e il rilanciato": così l'edizione odierna di Tuttosport parla dei due centrocampisti, nel senso che lo svizzero, pur essendo l'ultimo arrivato, ha subito catturato l'attenzione dimostrando di avere la stoffa per stare alla Juve, mentre il francese, nonostante difficoltà e critiche, ha raccolto dall'allenatore stima e fiducia; non a caso l'ex PSG, con i suoi 2.697 minuti in 38 presenze, è nella top 5 dei bianconeri di movimento più utilizzati in stagione.

Ancora da capire, invece, chi sarà ad affiancarli: al momento c'è l'opzione Danilo e l'alternativa Bernardeschi, volendo giocare a tre. Ma Allegri, sempre secondo il quotidiano, sembra più orientato a puntare su un 4-2-3-1 con Vlahovic, Morata, Dybala e uno tra Cuadrado e Bernardeschi. Probabilmente se ne saprà di più dopo la conferenza stampa della vigilia prevista alle 14.00.