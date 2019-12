La Juventus Primavera gioca domani pomeriggio l'ultima partita di un 2019 in crescendo, contro il Bologna allo stadio Ale & Ricky di Vinovo. I giovani bianconeri vogliono continuare a risalire la classifica, al momento a quota 18 punti in 12 partite giocate. Questa la lista dei convocati di Lamberto Zauli per l'occasione:



Abou, Ahamada, Anzolin, Bandeira, Da Graca, De Winter, Dragusin, Fagioli, Francofonte, Garofani, Gerbi, Israel, Leone, Moreno, Raina, Ranocchia, Riccio, Sekulov, Sene, Stoppa, Tongya, Vlasenko