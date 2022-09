Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il neo allenatore delThiagoha almeno due nodi da sciogliere in vista della sfida di domenica contro la: la doppia questione riguarda Garye Joshua, che sembrano poco adatti al 4-3-2 che il tecnico vuole proporre. Con Sinisa, infatti, il cileno si era specializzato a fare il perno della difesa a tre, ma Motta lo ha spostato a centrocampo e ora ci sarà da trovare un ruolo per lui nel 4-3-3. Difficile che possa fare il centrale della difesa a quattro, più probabile che possa agire in mediana dove però non gioca da diverso tempo. Anche Zirkzee era arrivato per il 3-5-2 del tecnico serbo: l'idea era quella di creare una coppia con Marko, ma il passaggio al tridente offensivo toglie spazio all'olandese che difficilmente potrà giocare da esterno offensivo.