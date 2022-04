Dal sito ufficiale della Juventus:



"I primi Juventus-Bologna giocati da Mark Iuliano sono stati importanti per la squadra: nel 1996-97 i bianconeri presentano la Coppa Intercontinentale appena vinta a Tokyo al pubblico del Delle Alpi; l'anno dopo il 3-2 sugli emiliani determina la vittoria dello scudetto. Poi toccherà a lui, da difensore-goleador, ritagliarsi uno spazio personale nella storia del match.



IL PRIMO GOL



Il primo gol di Iuliano in un Juventus-Bologna arriva nella gara del 2002-03. Ed è una rete particolarmente pesante, nata da un calcio d'angolo, perché evita ai bianconeri una sconfitta casalinga. A 4 minuti dal termine Mark annulla gli effetti del vantaggio rossoblu propiziato da un rigore trasformato da Signori. L'abbraccio con Ferrara e Camoranesi diventerà un classico dell'incontro.



IL BIS L'ANNO DOPO



L'anno dopo cambia il risultato, la Juve piega il Bologna 2-1 ed è Iuliano a sbloccare il risultato. E che questa sia proprio la sua partita lo si capisce dalla modalità della rete, decisamente rocambolesca. Su un cross di Nedved, Juarez tocca il pallone che va a impattare sulla spalla del difensore juventino e finisce alle spalle di un incredulo Pagliuca.



LA TASSA DELL'EX



Nella stessa stagione, Iuliano va in rete anche al ritorno al Dall'Ara. L'abbraccio collettivo è particolarmente caloroso: conta l'importanza dell'exploit che garantisce i 3 punti; e c'è anche l'incredulità per un compagno che segna sempre alla stessa squadra, quasi che Mark rappresentasse una tassa da pagare per il Bologna. Dove, peraltro, lui ha giocato nel decennio precedente, nel 1992-93, 4 anni prima di approdare a Torino".