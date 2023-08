Domenica sera la Juventus ospiterà il Bologna in quella che sarà la prima partita casalinga del nuovo campionato. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco quelli che potrebbero essere gli 11 titolari scelti da Thiago Motta.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.