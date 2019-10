La Juventus è tornata al lavoro questa mattina al Training Center della Continassa, a due giorni dal ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali all'Allianz Stadium contro il Bologna. Questo il riassunto dell'allenamento, in un comunicato dal sito ufficiale bianconero:



"La pausa per gli impegni delle Nazionali può dirsi definitivamente conclusa: fra 2 giorni, sabato sera alle 20.45 per la precisione, la Juve torna in campo, all’Allianz Stadium, contro il Bologna.



Il gruppo si è ormai completamente ricompattato (ultimo rientro, quello di Bentancur oggi), e all’antivigilia del campionato ha lavorato con focus sulla sfida di sabato, dedicandosi alla tattica e a una partitella finale.



Domani rifinitura e conferenza stampa di Mister Sarri, che come sempre sarà trasmessa in diretta da Juventus Tv a partire dalle 14".