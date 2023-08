Dal sito della Lega Serie A:Il Bologna è la squadra contro cui Federico Chiesa ha segnato più gol in Serie A TIM: sei, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 29 luglio 2020 con la Fiorentina; inoltre, dopo le reti contro l’Udinese – nell’ultima giornata dello scorso campionato e nella prima di questa stagione - l’attaccante della Juventus può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A TIM.