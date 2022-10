Lascenderà in campo domani sera all'Allianz Stadium di Torino contro il. Thiago Motta ha diramato l'elenco completo dei convocati per la gara. Ritornano Sansone e Soumaroro ma è ancora out Barrow. Questo l'elenco completo dei convocati:PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski.DIFENSORI: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Soumaoro, Sosa.CENTROCAMPISTI: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano.ATTACCANTI: Arnautovic, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.