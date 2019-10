Maurizio Sarri torna a parlare in conferenza stampa nella giornata di domani, alle ore 14, alla vigilia della partita di campionato tra Juventus e Bologna di sabato sera all'Allianz Stadium, la prima dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Diretta in streaming su Juventus TV, ma anche testuale, come sempre, su ilBiancoNero.com. Con Sarri che dovrà chiarire tanti dubbi, di formazione e non soltanto.