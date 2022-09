La buona notizia perè che, al ritorno in campo, il gruppo sarà più nutrito: rientreranno infatti Locatelli, Rabiot e Alex Sandro, che rimarranno in questi giorni alla Continassa a lavorare e migliorare la condizione fisica. Ma anche Szczesny, già in panchina al Brianteo, Milik e Cuadrado, squalificati a Monza. Tutti e tre sono con le rispettive Nazionali. Così come Bonucci: il capitano era disponibile domenica ma è rimasto in panchina per scelta tecnica. Un’altra decisione quanto meno sorprendente in un momento tanto delicato. Sarà regolarmente al suo posto contro il Bologna? Lo riporta il Corriere dello Sport.