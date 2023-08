In un Bologna che ha esordito con la sconfitta contro il Milan e che deve rimpiazzare Arnautovic, il migliore tra iè stato il giovane Ndoye. Thiamo Motta, si legge su, lo ha piazzato nel primo tempo all’ala destra, per poi spostarlo nella ripresa a sinistra: proprio in questa posizione ha dimostrato le sue qualità palla al piede in velocità, colpendo pure un palo su iniziativa personale