Andrea Pirlo sta preparando il lunch match di domenica contro il Bologna. Lo fa con una consapevolezza: se dovessero negativizzarsi De Ligt e Alex Sandro, potrebbero cambiare (in meglio) alcune carte in tavola. Ma nel frattempo si ragiona con loro due assenti e questi sono i principali dubbi di formazione:



DIFESA - Cuadrado e Bonucci sicuri ai loro posti. Così come Danilo a sinistra, con una maglia da titolare prenotata da Frabotta per la Spal. Ballottaggio triplo per lo slot rimanente al centro della difesa: Chiellini farebbe la quarta partita di fila, quindi dovrebbe riposare, però resta in quota perché Demiral sta recuperando dall'infortunio; come "pazza idea" sennò c'è la tentazione Dragusin. CENTROCAMPO - Arthur confermato in cabina di regia, grande chance per Bernardeschi a sinistra a causa dell'acciacco alla caviglia di Chiesa. Anche Bentancur va verso un turno di riposo: Rabiot in vantaggio su McKennie. Ritorno di Ramsey nella posizione di falso esterno/trequarti, con Kulusevski pronto a spaccare la partita da subentrante.



ATTACCO - Nessun dubbio: con Dybala ai box per tutto gennaio, la coppia sarà la premiata ditta Ronaldo-Morata.