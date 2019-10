Chi non è andato in nazionale, è rientrato oggi alla Continassa. La Juve riparte, si prepara alla sfida con il Bologna, una squadra ostica e con una classifica già importante. E a proposito dei felsinei: nel pomeriggio di ieri, i rossoblù sono tornati ad allenarsi verso la super partita dell'Allianz Stadium. Mihajlovic non è ancora presente a Casteldebole - possibile che diriga due sedute nella prossima settimana, oltre alla trasferta di Torino insieme all'intero gruppo -, ma la squadra anche oggi s'impegna per una doppia seduta di allenamento. Chiaramente a porte chiuse, poiché la sbornia della festa dei 110 anni è ormai passata: c'è solo la Juve all'orizzonte.