Dal sito ufficiale della Juve:Si avvicina il ritorno in campo in Serie A per i bianconeri e il gruppo si sta riunendo, in vista della sfida di domenica contro il, che sarà diretta da Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, quarto ufficiale Maggioni, VAR La Penna, AVAR Preti.Oggi la squadra ha lavorato in doppia seduta: al mattino concentrandosi su esercitazioni tecniche su situazioni specifiche, con cambi di gioco e combinazioni d’attacco e poi con conclusioni su cross. Lavoro in palestra sulla forza nel pomeriggio.Sono rientrati, giornata di riposo per. Domani si riprende al mattino.