Quale Juventus vedremo contro il Bologna? Cosa succederà in caso di risultato negativo? Tanti argomenti emersi in questa conferenza stampa di Massimiliano Allegri - trovate le dichiarazioni integrali scorrendo in basso, oltre l'articolo -, che ha provato a ricompattare il gruppo e a dare nuove sensazioni verso la sfida di domani sera contro i rossoblù.



Una grande chance anche per Locatelli, sul quale Allegri ha confermato le sensazioni avute nella passata stagione: "Può diventare un leader del futuro". E intanto, lo rivedremo domani di nuovo in campo, di fianco a Rabiot e Paredes.



Tutte le ultime nel video qui in basso.