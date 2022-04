Vigilia di Juve-Bologna all'Allianz Stadium, dove nel primo pomeriggio di oggi il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha incontrato la stampa, come di consueto, per fare il punto su tutti i temi pre partita. Una squadra, quella rossoblù, "non semplice da battere", contro la quale, però, la Signora dovrà necessariamente vincere, "perchè per conquistare un posto nella prossima Champions League servono ancora almeno dieci punti". Parola dello stesso allenatore, che ha poi suggerito alcune indicazioni in merito alla possibile formazione che scenderà in campo alle 18.30 di domani: probabile, a questo proposito, la scelta di puntare su un centrocampo a due con Adrien Rabiot e Denis Zakaria, viste anche le numerose assenze nel reparto.



Tutte le ultime in vista di Juve-Bologna nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.